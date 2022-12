Tom Cruise ha mandato una torta di Natale a Michael Bay, e la torta è esplosa

Forse sapete che ogni anno, sotto il periodo Natalizio, un gruppo selezionato di superstar di Hollywood riceve un regalo speciale dal tre volte candidato all'Oscar Tom Cruise, che ruba gli stunt di Babbo Natale per regalare una torta natalizia ad amici e colleghi.

Nel corso degli anni diverse celebrità hanno parlato di questa curiosa mania di Tom Cruise, da Angela Bassett a Jon Hamm passando per Kirsten Dunst, e apparentemente uno dei destinatari fissi del dolce omaggio altri non è che il famoso regista Michael Bay che, nonostante non abbia girato un film con la star di Mission: Impossible e Top Gun, ha affermato di aver ricevuto la torta ogni Natale negli ultimi due decenni. Quest'anno, però, le cose sono andate un po' diversamente.

Come potete vedere sulla sua pagina ufficiale per il social network Instagram, infatti, Michael Bay ha pubblicato l'unboxing della torta di Tom Cruise solo per scoprire che qualcosa era andato terribilmente storto: neanche fosse l'oggetto di scena di uno dei suoi film, infatti, la torta di Michael Bay sembra esplosa, con la confezione preparata con tanto amore da Tom Cruise completamente rovinata. Di seguito potete trovare i due divertenti video postati dal regista sui social, con tanto di frecciatina indirizzata a Fed Ex, che evidentemente sbagliato qualcosa al momento della consegna.

Ricordiamo che Tom Cruise è nominato ai Golden Globes 2023 in qualità di produttore di Top Gun: Maverick, incluso nella cinquina dei migliori film dell'anno. L'attore, che sarà molto probabilmente protagonista anche dei prossimi Oscar 2023, sarà rivisto prossimamente in Mission Impossible 7, che molto presto si mostrerà in un nuovo video dietro le quinte.

