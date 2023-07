Tom Cruise lotta con l'AI anche nella vita reale: la star schierata con lo sciopero attori

Lo sciopero degli attori del sindacato SAG a Hollywood, arrivato qualche giorno fa insieme a quello degli sceneggiatori che invece procede da settimane, a quanto pare è stato in qualche modo anticipato dalle preoccupazioni di Tom Cruise.

Come saprete la protesta degli attori riguarda, tra le altre cose, anche l'impiego dell'intelligenza artificiale nel cinema, e oltre ad aver affrontato un tema simile nell'ultimo capitolo della saga di Mission: Impossible, Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, nel quale il protagonista Ethan Hunt deve vedersela con la micidiale AI nota come 'Entità', pare che Tom Cruise sia un vero nemico dell'intelligenza artificiale anche nella vita reale.

In un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter, infatti, viene segnalato che Tom Cruise è apparso tramite Zoom durante una recente sessione di negoziazione tra SAG-AFTRA e AMPTP, al fine di assicurarsi che le preoccupazioni del sindacato venissero ascoltate. Oltre a sollevare la questione dell'intelligenza artificiale, secondo quanto riferito Tom Cruise ha anche sollevato la questione degli stuntman (che potrebbero presto ottenere finalmente una loro categoria ai Premi Oscar) e lo stato post-pandemia dell'industria cinematografica. Sebbene SAG-AFTRA consenta occasionalmente ai singoli attori di partecipare a queste sessioni di negoziazione, pare che Tom Cruise sia stato l'unico attore "del suo calibro" a partecipare.

Un curioso parallelismo con Mission: Impossible 7-8, che tra i suoi tanti spunti sul nostro mondo affronta di petto la questione realtà v artificiale mettendo in contrapposizione il mondo digitale entro il quale si muove l'Entità e quello materiale nel quale Ethan Hunt compie le sue prodezze (che di conseguenza diventa anche un confronto tra i blockbuster in CGI e le imprese dal vivo e in carne e ossa compiute da Tom Cruise). Voi che cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri contenuti, vi siete accorti della citazioni ad Uncharted 2 contenuta in Mission: Impossible 7?