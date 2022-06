Tom Cruise, Leah Remini attacca: 'Non fatevi ingannare dal suo fascino da star'

Non è la prima volta che Leah Remini attacca Tom Cruise per la sua adesione a Scientology: già in passato l'attrice aveva puntato il dito contro il suo collega, reo a suo dire di aver inferto punizioni corporali ad altri membri dell'organizzazione religiosa. Con l'uscita di Top Gun: Maverick, dunque, Remini ha voluto ribadire la cosa.

Mentre Top Gun: Maverick vola verso il miliardo di dollari al box-office, dunque, Remini torna all'attacco prendendo le parti dell'amica Claire Headley, che in questi giorni ha accusato Cruise e Scientology di crimini contro l'umanità.

"Grazie amica mia per il tuo coraggio. Hai continuato a parlare nonostante gli attacchi subiti da parte di Scientology. Tom Cruise sa benissimo cosa accade in Scientology. Non lasciatevi ingannare dal suo fascino da star del cinema" si legge nel post di Leah Remini. L'attrice di The King of Queens, ricordiamo, fece parte di Scientology fino al 2013, conducendo in seguito anche uno show televisivo, La mia Fuga da Scientology, creato proprio allo scopo di dar voce a tutti coloro che hanno deciso di tagliare i ponti con l'organizzazione.

Vedremo se Cruise avrà qualcosa da dire al riguardo, o se preferirà lasciar cadere nel vuoto le ennesime accuse: l'attore, intanto, si gode il mega-ingaggio percepito per Top Gun: Maverick.