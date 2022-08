Tom Cruise al lavoro su un musical con il regista dei Mission: Impossible?!

Ben tre nuovi progetti, ognuno completamente diverso dall'altro e completamente diversi, a loro volta, dalla saga dei Mission: Impossibile, per l'attore Tom Cruise e il suo fidato collaboratore alla regia, Christopher McQuarrie. Con il gran finale di Dead Reckoning, i due progettano già di passare ad altro.

Avete capito bene. Un musical, genere normalmente poco considerato o poco apprezzato dal pubblico italiano – è cosa risaputa dai registi esteri – ma invece fortunatissimo negli Stati Uniti. A Hollywood, per molti anni e ancora oggi, si fanno i musical come si farebbe un noir o un thriller. Non è un caso che proprio di recente un’attrice abbia sostenuto come Joker 2 a musical avrebbe perfettamente senso. Ciò che stupisce, in questo caso, è che a guida del progetto ci sarebbe una coppia di collaboratori che con il musical sembra non avere nulla a che fare.

Lo rivela Deadline, che aggiorna sul futuro della collaborazione dell’attore (ma anche produttore) Tom Cruise e il regista Christopher McQuarrie. I due sono uniti dalla storica saga dei Mission: Impossible e attualmente impegnati sulle due parti di Dead Reckoning, settimo capitolo per Cruise e quarto con McQuarrie alla regia. È già stato anticipato come Dead Reckoning intenda raggiungere il picco di massima per la coppia di collaboratori, che ora sembrano intenzionati a passare ad altro.

Il pacchetto di tre progetti in fase di sviluppo, diversissimi tra loro, comprenderebbe innanzitutto un musical. Non si ha alcuna informazione sulla trama o sul possibile adattamento da Broadway, ma solo che i due lo stanno seriamente prendendo in considerazione. Il secondo progetto sarebbe più nel solco dei loro lavori precedenti, perché si tratterebbe di un action high budget e potenziale franchise. Ma il terzo è il più assurdo di tutti e riguarda il personaggio di Les Grossman in Tropic Thunder.

Questo trittico di progetti, sommati alle preoccupanti parole di McQuarrie su Dead Reckoning, fanno temere che questo settimo e ottavo capitolo in arrivo segneranno la dipartita del personaggio di Ethan Hunt dalla saga dei Mission: Impossibile.