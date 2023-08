Tom Cruise a lavoro su un nuovo action originale rated-r: quando uscirà?

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha rivelato qualche dettaglio in più sull'attesissimo nuovo film action originale rated-r di Tom Cruise attualmente in sviluppo.

Nella lunga intervista (di oltre tre ore) con Empire, la stessa nella quale ha parlato del destino di Marie, la donna misteriosa tagliata da Mission: Impossible 7, l'autore ha confermato che lui e Tom Cruise stanno attivamente lavorando su un nuovo action originale, la cui sceneggiatura, scritta da McQuarrie insieme a Erik Jendresen, il suo co-sceneggiatore di Dead Reckoning, è già pronta: “C'è un film di cui Tom e io stiamo parlando molto attivamente, pensiamo di farlo dopo Mission: Impossible 8 o comunque in qualche probabile futuro. L'idea è stata sviluppata da me ed Erik: in sostanza, internet l'ha già ribattezzato 'The Gnarly Movie'. È quel film rated-r che tutti ci chiedono e che noi, del resto, vogliamo fare."

Ricordiamo che le riprese di Mission: Impossible 8 devono ancora essere terminate, coi lavori interrotti prima dal tour promozionale mondiale per Mission: Impossible 7 e poi dagli scioperi che stanno bloccando l'industria cinematografica di Hollywood. Inoltre, Tom Cruise è anche a lavoro su un film nello spazio, che sarà diretto da Doug Liman e distribuito da Universal Pictures.

Restate con noi per tutti i futuri aggiornamenti.