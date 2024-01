Tom Cruise lascia Paramount per Warner Bros.! I dettagli del nuovo accordo

Anno nuovo, studios nuovo. Inizia così il 2024 per Tom Cruise che saluta Paramount per una nuova avventura con Warner Bros. Discovery. La notizia è fresca fresca e malgrado Cruise e Paramount fossero sulla buona strada per Top Gun 3, Warner Bros. ha ufficializzato l'accordo.

Secondo quanto riportato da TheWrap "si tratta di una partnership strategica": il nuovo accordo tra le parti prevede lo sviluppo e la produzione di nuovi film cinematografici originali e in franchising con Cruise nel 2024. Inoltre quest'ultimo e la sua società di produzione (United Artists Studio): trasferiranno i propri uffici nella sede Warner Bros. Discovery a Burbank. Dopo anni di collaborazione, tra i due film di Top Gun e la saga di sette film ( otto se contiamo Dead Reckoning Parte Due ancora non uscito al cinema) di Mission: Impossible, Tom Cruise torna a Warner Bros. con il quale ha realizzato alcuni dei suoi film più famosi tra cui Eyes Wide Shut, Rock of Ages e Intervista col vampiro.

“Ho grande rispetto e ammirazione per David, Pam, Mike e l'intero team della Warner Bros. Discovery - ha detto Tom Cruise in un comunicato ufficiale - e per il loro impegno nei confronti del cinema, dei fan del cinema e dell'esperienza cinematografica. Non vedo l’ora di realizzare grandi film insieme!”.

Le incredibili abilità di Cruise torneranno al cinema in Mission: Impossible Dead Reckoning Parte 2 che segnerà, alla luce del recente accordo, l'ultima collaborazione dell'attore con Paramount: ma quando arriverà il sequel di Dead Reckoning al cinema?