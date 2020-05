Tom Cruise è Lanterna Verde in questa sorprendente fan art a tema DC

Tom Cruise in versione Hal Jordan è il protagonista di una nuova fan art del DC Extended Universe. Nonostante sia uno dei personaggi maggiormente iconici dell'universo DC, rispetto ad altri suoi illustri colleghi Lanterna Verde non ha avuto grande fortuna sullo schermo, dov'è negativamente ricordato per il film con protagonista Ryan Reynolds.

Attualmente è in fase di lavorazione una serie su Lanterna Verde per HBO Max, e i fan non vedono l'ora che il personaggio possa congiungersi agli altri membri della Justice League.

Tuttavia al momento ci sono solo voci in merito alla produzione di un film che includa Lanterna Verde ed è quindi ancora complicato stabilire quando potremo rivedere sul grande schermo il personaggio.



Tra i nomi che vengono accostati frequentemente a Lanterna Verde c'è sicuramente Tom Cruise, star di Mission: Impossible e Top Gun.

Nonostante sia un'icona del cinema action, Tom Cruise non ha mai partecipato ad un cinecomic e forse proprio per questo motivo i fan richiedono a gran voce il suo ingaggio, considerandolo una scelta perfetta. Nel frattempo dobbiamo accontentarci di una fan art molto suggestiva, che vede Cruise vestire i panni di Hal Jordan/Lanterna Verde, ad opera di Pabloruizzx.

Indossando un costume piuttosto malconcio, Tom Cruise/Lanterna Verde vola sopra la Terra. Potrebbe essere davvero una soluzione per il futuro del personaggio?

Diversi concept design sono stati pubblicati in questi giorni, tra cui una fan art di Henry Cavill con il classico costume di Superman, e Christopher Reeve che sostituisce Cavill in un'altra fan art realizzata proprio in questo periodo.