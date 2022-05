Tom Cruise e Lady Gaga nel videoclip di Top Gun Maverick: prenotati gli Oscar 2023?

Le prevendite di Top Gun Maverick sono aperte da qualche giorno in Italia, ma nell'attesa di poter ammirare il film sul grande schermo gustatevi il videoclip di 'Hold my hand', nuovo brano originale di Lady Gaga per la colonna sonora del nuovo blockbuster con Tom Cruise.

Il video, come la pellicola cinematografica, è stato diretto da Joe Kosinski e mostra Lady Gaga muoversi tra gli scenari spettacolari del film, oltre alle memorabili scene di Top Gun, che nel 1986 segnò la definitiva consacrazione di Tom Cruise come star e icona del cinema contemporaneo. In occasione del lancio, il video è stato trasmesso in anteprima mondiale su MTV, MTV Live, MTVU, oltre che in Times Square.

La colonna sonora di Top Gun: Maverick uscirà il 25 maggio via Interscope Records: l’album conterrà i classici intramontabili del primo film, nuovi brani originali e le musiche scritte per la nuova pellicola, riflettendo in questo modo il passato, il presente e il futuro di Top Gun. Ci saranno le hit inconfondibili come “Danger Zone” di Kenny Loggins ma ci sarà spazio anche per una versione live da applauso di “Great Balls of Fire”, cantata dall’attore Miles Teller in una scena di Top Gun: Maverick. Non mancheranno poi le musiche del film composte da Lorne Balfe, Harold Faltermeyer e dai vincitori del Premio Oscar Lady Gaga e Hans Zimmer. Il prossimo brano ad uscire tratto dall’album sarà il singolo “I Ain’t Worried” della band OneRepublic, che sarà disponibile dal 13 maggio.

Nel frattempo, con 'Hold my hand' Lady Gaga ha già prenotato un posto per l'Oscar 2023 alla miglior canzone originale? Staremo a vedere. Vi ricordiamo che Top Gun Maverick uscirà in Italia dal 25 maggio: ci raccomandiamo, quando volerete al cinema non fatelo in elicottero come invece ha fatto Tom Cruise.