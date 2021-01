Tom Cruise, Kyra Sedgwick ricorda: 'Una volta a casa sua feci intervenire la polizia'

Un divertente aneddoto su Tom Cruise e sulla vita delle star di Hollywood è stato recentemente raccontato da Kyra Sedgwick, che con la star di Top Gun ha recitato nel 1989 in Nato il Quattro Luglio. Negli anni '90 un gesto dell'attrice, dettato da un eccesso di curiosità, ha provocato addirittura l'intervento della polizia.

L'aneddoto risale a una cena, insieme a suo marito Kevin Bacon, nella proprietà di Tom Cruise. "Ero incinta, mi sentivo fuori dal giro perché ero grassa" ha raccontato Kyra Sedgwick al talk show The Wiev. "Avevamo cenato a casa sua, più tardi avremmo visto un film, era tutto molto stravagante, molto figo, e dopo cena siamo andati in biblioteca. Io mi sono estraniata dalla conversazione, ho iniziato a guardarmi intorno e c'era questo pulsante, sotto la mensola del caminetto."

A questo punto ha prevalso la curiosità, e l'attrice ha deciso di schiacciare quel pulsante per scoprire cosa succedeva. "Mi aspettavo qualcosa, tipo che si aprisse una porta segreta e succedesse qualcosa di incredibile... poi non succedeva niente, e mi sono rivolta a Tom. Sai, ho premuto questo pulsante, a che serve? E lui ha detto: Quello è il pulsante antipanico!"

Così la polizia si è precipitata a casa di Tom Cruise, per controllare che non ci fossero emergenze. "Non volevano andarsene prima di vederlo e avere la conferma che stesse bene. È stato così imbarazzante, tutte quelle auto della polizia!"

