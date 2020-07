Tom Cruise, Katie Holmes segue su Instagram Thandie Newton dopo le critiche alla star

L'ex star di Dawson's Creek, Katie Holmes, ha iniziato a seguire su Instagram Thandie Newton dopo le rivelazioni scioccanti dell'attrice nei giorni scorsi sull'esperienza condivisa con Tom Cruise sul set di Mission: Impossible 2. Il follow di Katie Holmes ha fatto molta notizia, considerando il passato matrimonio con la star di Top Gun.

In un'intervista rilasciata a Vulture, Thandie Newton ha condiviso la brutta esperienza vissuta con Tom Cruise:"Un individuo davvero dominante. Ce la mette tutta per essere gentile. Ma la pressione, ti fa pressione, pretende moltissimo e credo sia convinto che solo lui è in grado di fare tutto al massimo". Un terrore che si è acuito in una scena in particolare che per qualche motivo non riusciva a funzionare, con Tom Cruise che ad un certo punto ha proposto all'attrice di scambiarsi di ruolo:"Non riesco a pensare a niente di più inutile, non mi ha proprio aiutato, mi ha resa solo più insicura e terrorizzata. Mi vergognavo molto perché lui ce la stava mettendo tutta".



In seguito alle parole di Thandie Newton nei confronti di Tom Cruise, Katie Holmes ha iniziato a seguire la collega su Instagram. Un gesto di solidarietà? Katie Holmes e Tom Cruise sono stati sposati dal 2006 al 2012. Dal matrimonio è nata la figlia Suri.

In seguito al divorzio da Tom Cruise, Katie Holmes ha abbandonato la Chiesa di Scientology, di cui Tom Cruise è uno degli adepti più rinomati, per tornare alla fede cattolica.

Per quanto riguarda Tom Cruise, dopo le critiche di Thandie Newton alla star di Mission: Impossible, potete scoprire i nuovi dettagli su Top Gun: Maverick, il sequel di Top Gun.