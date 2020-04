Tom Cruise, Joaquin Phoenix ed Emily Blunt sono gli Avengers in un poster alternativo

Fare le scelte giuste all'inizio di un progetto è molto importante, soprattutto se quel progetto è il Marvel Cinematic Universe, perciò un fan si è chiesto come apparirebbe Avengers: Endgame se fossero stati scelti degli attori diversi per interpretare i ruoli degli iconici supereroi.

Nella locandina vediamo una serie di rimpiazzi d'eccellenza, e in certi casi a pensarci bene il ruolo sarebbe potuto andare tranquillamente a loro. Certo, è un po' straniante vedere qualcun altro indossare i panni di Iron Man o di Captain America, dato che siamo stati abituati per anni ad associarli ai volti di Robert Downey Jr. e Chris Evans.

Vediamo dunque Tom Cruise nel ruolo di Tony Stark, John Krasinski in quelli di Captain America, e sua moglie Emily Blunt per il ruolo di Black Widow. Il martello di Thor va a Daniel Craig, mentre Joaquin Phoenix ci mostra una sua versione di Doctor Strange (un po' inquietante, a dire il vero). Timothée Chalamet soffia il posto a Tom Holland, mentre Zachary Levi passa alla Marvel e veste i panni di Star-Lord.

Cosa ne pensate di queste alternative? Avreste voluto vedere altri attori nei ruoli dei supereroi? Di sicuro, se ci basiamo sulla sua passione per le avventure estreme, Tom Cruise avrebbe insistito nel voler eseguire tutti gli stunt in prima persona, magari facendosi costruire un'armatura simile a quella di Iron Man, per poi farsi sparare nello spazio come un missile.

In fase di sceneggiatura i piani sono stati stravolti per davvero, visto che in origine Wanda sarebbe dovuta sopravvivere allo schiocco di Thanos, e il film non avrebbe dovuto contenere citazioni al primo Avengers.