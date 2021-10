Tom Cruise irriconoscibile: cosa è successo alla star di Mission Impossible?

Nei giorni scorsi, Tom Cruise ha preso parte ad un match di baseball ma, alcune sue foto spuntate sui social hanno fatto particolarmente storcere il naso ai fan. La star di Mission Impossible è infatti apparsa irriconoscibile alla Gara 2 della National League Division Series, con il viso stranamente gonfio.

In molti hanno ipotizzato che l'attore si sia sottoposto a qualche ritocchino estetico che ha cambiato momentaneamente i suoi connotati, sfigurandolo in parte. Cruise nonostante il volto diverso dal solito, si è mostrato molto felice di aver preso parte a questo evento sportivo, dispensando sorrisi e saluti al pubblico. In brevissimo tempo però le foto e video del suo viso gonfio hanno fatto il giro del web e non pochi sono stati i meme dedicati all'attore.

Su Twitter poi è nata una vera polemica, qualcuno pensava che l'uomo in foto non fosse la star hollywodiana, bensì un suo sosia con qualche kg di troppo. Altri invece hanno pensato che proprio l'attore fosse ingrassato, magari per un suo prossimo progetto cinematografico.

Sui social qualcuno ha scritto: "Cosa succede al bel volto di Tom? Perché ha le guance gonfie di uno scoiattolo?", un altro ha invece detto: "Cosa gli ha combinato in faccia il chirurgo? É lo stesso di Wayne Newton?".

Nei mesi scorsi tra l'altro, Tom Cruise è stato il protagonista di un incredibile deepfake che ha ingannato molti suoi fan e questo ha fatto nascere qualche dubbio sulle ultime sue foto spuntate sul web. Voi che dite?