Tom Cruise sarà il nuovo Iron Man dell'MCU? I rumor continuano a insistere

Era il maggio 2022 quando Benedict Cumberbat prese in giro i rumor sull'Iron Man di Tom Cruise, ma oggi, a poco più di un anno di distanza, una nuova voce ravviva le speranze dei fan: stiamo parlando del noto insider CanWeGetSomeToast.

"Come vale per molti, Tom Cruise nei panni di Superior Iron Man è una delle ipotesi che più mi entusiasma" scrive in un post su Twitter. "In tal caso la versione di Tony risulterebbe incredibilmente azzeccata. Ho sentito che vogliono utilizzarlo ancora, in futuro" ha concluso. L'immagine – che potete trovare nel post in calce alla notizia – mostra il rifacimento dell'attore di Top Gun, Mission Impossible e Jerry Maguire nel personaggio in questione.

Ricordiamo come i Marvel Studios avessero inizialmente scelto Tom Cruise per il ruolo di Tony Stark, ma quest'ultimo, ritenendo il progetto non adatto al proprio modo di essere, ha in seguito rifiutato l'offerta; di conseguenza, la posizione è andata a Robert Downey Jr.

Ma chi è Superior Iron Man? Versione malvagia del proprio alter-ego, ha un'armatura bianca e blu e manifesta spiccati disturbi della personalità, come narcisismo, desiderio di comandare a tutti i costi e totale disinteresse per la sofferenza altrui. Le sue azioni sono particolarmente dannose poiché guidate dalla stessa intelligenza di Tony Stark. Il debutto del personaggio risale al primo volume del fumetto a lui dedicato, che costituisce un crossover tra Avengers e X-Men. Passando ai videogiochi, invece, la skin di Superior Iron Man è in arrivo su Marvel's Avengers.

Il futuro del MCU non è ancora chiaro, eppure, considerando i prossimi capitoli sui Vendicatori e le incursioni sempre più frequenti nel Multiverso, la speranza è l'ultima a morire; anche per chi vorrebbe vedere Tom Cruise nei panni dell'attesissimo antagonista!