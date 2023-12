Tom Cruise ha iniziato a spedire la sua speciale torta di Natale: chi l'ha ricevuta?

Come da tradizione, anche quest'anno la famosa torta natalizia di Tom Cruise ha preso a circolare per gli ambienti di Hollywood, con centinaia di pacchi recapitati in lungo e in largo in questi giorni tra le personalità più o meno note dell'industria.

In quella che ormai è diventata una vera e propria tradizione natalizia in stile Una poltrona per due, la star di Mission: Impossible ha inviato centinaia esemplari della celebre torta al cocco da 125$ ad amici, colleghi, collaboratori e perfino membri della stampa, con una nota personalizzata scritta a mano: la torna bianca al cocco è prodotta soltanto dalla Doan's Bakery di Los Angeles e, tra le star che hanno avuto la fortuna di riceverne una, ci sono anche il regista Michael Bay, Tom Hanks, Kirsten Dunst e Jimmy Fallon.

Leggenda vuole che Tom Cruise si sia imbattuto per la prima volta nella torta nel 2008, quando venne consigliata alla sua allora moglie Katie Holmes dalla collega Diane Keaton. Fu amore a prima vista - o assaggio - per la star di Top Gun, che da allora ogni anno, durante le festività natalizie, si preoccupa di far circolare la torta tra amici e conoscenti più o meno stretti. Si narra inoltre che, per garantire il servizio, ogni anno in questo periodo Doan's Bakery assuma un membro del personale scelto appositamente per gestire gli ordini.

Qui sotto potete trovare una foto della torta, nello specifico quella recapitata alla redazione di Total Film.