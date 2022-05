Top Gun: Maverick, Tom Cruise inflessibile: bandito anche l'alcol dal set!

Ancor prima della sua uscita, Top Gun: Maverick è un successo e questo è sicuramente merito di Tom Cruise che, ha creduto in questo sequel più di ogni altro, lavorando duramente per la sua buona riuscita pur a costo di numerose privazioni non solo per se stesso ma, anche per la sua troupe.

L'attore ha infatti bandito ogni tipologia di alcol dal set, e con lo scopo di non intaccare in alcun modo i lavori, ha richiesto che venisse ridotta al minimo ogni forma di socializzazione tra i membri del cast e gli addetti ai lavori.

Una fonte ha detto al The Mirror: "Nella maggior parte dei set, il cast e la troupe socializzano e vanno a bere, ma a coloro che hanno lavorato a Top Gun è stato richiesto espressamente di ridurre al minimo uscite e alcol".

E visto che Top Gun: Maverick ha esordito al 100% su Rotten Tomatoes, le raccomandazioni di Tom Cruise hanno dato certamente i loro giusti frutti. La critica è infatti concorde nel dire che il ritorno di Pete Mitchell è più entusiasmante che mai e il pubblico non vede l'ora di assistere alle sue mirabolanti imprese in alta quota.

L'uscita nelle sale cinematografiche è stata rinviata più volte nel corso del 2020 a causa della pandemia di COVID-19. Inizialmente il film sarebbe dovuto essere rilasciato il 2 luglio 2021, poi è stato rinviato al 19 novembre successivo ed infine al 27 maggio 2022 negli Stati Uniti. In Italia invece, l'uscita di Top Gun: Maverick è prevista per il 25 maggio 2022.