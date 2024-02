Tom Cruise indossa mutande speciali perché quelle normali non vanno bene per i suoi stunt

Nel corso degli anni abbiamo imparato ad amare Tom Cruise non solo per i suoi ruoli, alcuni dei quali diventati iconici, nel film a cui prende parte. Siamo infatti affascinati dalla dedizione e dal coraggio che mette ogni volta nel realizzare personalmente le folli acrobazie che lo vedono protagonista.

Ecco quindi che, mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Mission Impossible: Dead Reckoning, ci teniamo anche a tenervi informati su alcune curiosità che non tutti sanno.

Sapevate infatti che, proprio durante l'esecuzione dei suoi stunt, Tom Cruise indossa un tipo particolare di biancheria intima?

Secondo il sito Daily Star infatti, la star è costretto a farsi realizzare degli appositi perizomi, questo dopo aver trovato numerose difficoltà in determinate scene d'azione con le mutande che porta solitamente.

Oltre questo, secondo una fonte molto vicina al sito di riferimento, l'interprete di Ethan Hunt preferisce, nello specifico: perizomi realizzati meticolosamente con materiali morbidi ed elastici. Tutto ciò in modo tale che siano flessibili ma anche molto robuste, questo per fare in modo che riescano a mantenersi intatte anche dopo aver realizzato sequenze che richiedono un particolare sforzo fisico da parte dell'attore.

Voi che ne pensate? Siete ansiosi di vedere come proseguirà il franchise sulla super spia più famosa della storia del cinema?