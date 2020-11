Tom Cruise: un impressionante video in stop motion ripropone le sue scene più folli

L'utente di Twitter Victor Haegelin ha proposto un suggestivo ed impressionante video omaggio animato a Tom Cruise nel quale - in alcuni brevi secondi - possiamo vedere la star in azione in alcune delle sue scene epiche più celebri tratte principalmente dalla saga di Mission: Impossible ma non esclusivamente.

Tom Cruise è davvero la più grande action star di tutti i tempi? Secondo l'utente in questione è proprio così e l'omaggio va giustamente in questa direzione dato che ne propone tutti i momenti ad alto tasso adrenalinico. Il fan ne include tuttavia anche uno parecchio più divertente, ovvero il momento in cui Cruise saltò sopra il divano della trasmissione The Oprah Show all'annuncio della sua relazione con Katie Holmes, parecchio difficile da dimenticare dato che si tratta anche di uno dei pochi momenti in cui Cruise si sia comportato in maniera così esageratamente euforica in pubblico.

Attualmente, Cruise è tornato a Roma per le riprese di Mission: Impossible 7 diretto da Christopher McQuarrie, responsabile della regia degli ultimi due film del franchise e che tornerà ancora per le riprese dell'ottavo capitolo. McQuarrie, oltre alla regia, ha firmato anche la sceneggiatura degli ultimi capitoli.

In uno degli ultimi filmati arrivati dal set, possiamo vedere in apertura Cruise (sempre con mascherina, come tutto il resto della troupe) mentre prepara una scena d'inseguimento con McQuarrie nei pressi di Piazza Venezia, proprio sotto il Milite Ignoto. Entriamo poi nel vivo della scena e vediamo Cruise sul sedile del passeggero mentre la macchina a tutta velocità si presta a un burnout direttamente sotto il Monumento.

Non è chiaro quanto durerà ora questa seconda tranche di riprese in quel di Roma, ma l'Italia tornerà a essere molto importante all'interno della storia imbastita dallo stesso McQuarrie, dato che ci si muoverà dal centro al nord e che data la mole di tempo impiegato in loco occuperà quanto meno un terzo della durata totale del film.