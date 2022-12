Tom Cruise potrebbe essere troppo impegnato nei prossimi anni per fare Top Gun 3

Sembra che la superstar Tom Cruise sarà troppo impegnata nei prossimi anni per tornare nuovamente nel mondo di Top Gun e vestire nuovamente i panni dell'iconico pilota Pete 'Maverick' Mitchell per realizzare il tanto richiesto Top Gun 3.

A rivelarlo il collaboratore di Tom Cruise e produttore della saga Jerry Bruckheimer, che nel corso di una recente intervista promozionale con The Hollywood Reporter ha fatto riferimento al fitto programma di produzione dell'attore e a come questo calendario stracolmo di impegni potrebbe rendere impossibile la realizzazione di Top Gun 3.

"Ora come ora Tom è nel bel mezzo delle riprese di Mission: Impossible 8, e rendere quel film perfetto è il suo obiettivo attuale", ha detto Bruckheimer. "Una volta che avrà finito, potremmo avere una conversazione in proposito. Ma come saprete dopo Mission: Impossible andrà nello spazio [per un film della Universal senza titolo ambientato nello spazio, ndr] e poi ha altri progetti in cantiere. Quindi non ne ho idea."

Per il momento, dunque, pare che la star abbia i piani ben precisi e l'agenda ricca di impegni. Nelle scorse ore, Tom Cruise ha mostrato al mondo lo stunt più pericoloso della sua carriera (finora) nel nuovo video promozionale di Mission Impossible 7. Il film uscirà l'anno prossimo, con Mission: Impossilbe 8 atteso per il 2024.