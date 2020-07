Tom Cruise impaziente di lavorare, parla col governo UK: fa ripartire anche The Batman?

Secondo quanto riportato Tom Cruise, star di Mission: Impossible, ha convinto il governo del Regno Unito ad esonerare le personalità del cinema dalla quarantena obbligatoria di 14 giorni per consentire ai blockbuster di Hollywood di riprendere la produzione.

La mossa segue quello che è stato descritto come un colloquio a tu per tu tra il segretario alla cultura Oliver Dowden e lo stesso Cruise, avvenuto lontano dai riflettori all'inizio di questa settimana. La conversazione aveva a che fare ovviamente con il riavvio delle riprese degli ultimi due film della saga di Mission: Impossible, con la settima e l'ottava puntata del franchise che avevano appena iniziato la loro produzione back-to-back prima che fosse comandato il lockdown, ma va notato che nel Regno Unito sono attualmente in stallo tante altre produzioni Hollywoodiane, la più importante delle quali è sicuramente The Batman di Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson.

Entrambe le produzioni sono state avviate nei pressi dei Warner Bros Studios di Leavesden, vicino a Londra. Dowden ha dichiarato: "I più grandi successi mondiali vengono realizzati in Gran Bretagna. La nostra creatività, competenza e i nostri sgravi fiscali rappresentano il successo per le nostre industrie cinematografiche, e fanno di noi una meta molto richiesta, e la cosa offre un grande ritorno per la nostra economia. Vogliamo che l'industria cinematografica riparta immediatamente, e per farlo esentaremo un numero limitato di cast e troupe essenziali dalla quarantena, così da far riavviare le produzioni in sicurezza”.

Adrian Wootton, amministratore delegato della British Film Commission, ha dichiarato: "Le notizie immensamente apprezzate di oggi sono anche un chiaro riconoscimento dell'importanza del settore degli investimenti interni del cinema e della televisione di fascia alta per l'economia del Regno Unito. Il settore ha valso oltre 3 miliardi di sterline nel 2019 e ha un chiaro ruolo da svolgere nella nostra ripresa economica dopo il blocco".

Ricordiamo che in settimana era stato riferito che Tom Cruise è pronto a costruire un villaggio pur di far riprendere i lavori sui suoi film; per quanto riguarda The Batman, è probabile che vedremo le prime immagini del film al DC FanDome.