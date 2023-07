Tom Cruise: 'Il primo mio stunt da bambino con la bici e i bidoni dell'immondizia'

Tom Cruise continuerà a rischiare la vita con Mission: Impossible 8, che a quanto pare avrà uno degli stunt subacquei più folli di sempre, ma a quanto pare la superstar hollywoodiana ha passato l'intera esistenza a mettersi in pericolo.

In un nuovo video pubblicitario diffuso sul social network Instagram dall'account ufficiale del franchise di Mission: Impossible Instagram, disponibile in calce all'articolo, Tom Cruise racconta uno dei primi stunt della sua vita, quando era ancora un bambino e tentò, in sella alla sua bicicletta, di saltare i bidoni della spazzatura: un'acrobazia decisamente meno pericolosa di quelle compiute sui set dei suoi film (il Tom Cruise bambino impiegò diversi tentativi per completarla, e collezionò una serie di lividi ed escoriazioni) , ma che certamente avrebbe dovuto mettere in guardia i suoi cari fin da allora.

Ricordiamo che Mission: Impossible 8 è attualmente previsto per il 29 giugno 2024, ma le riprese del film - interrotte inizialmente per il tour mondiale di promozione di Mission: Impossible 7 - non sono ancora riprese a causa degli scioperi del sindacato degli sceneggiatori e del sindacato degli attori, dunque al momento non è dato sapere se Paramount sarà costretta a rinviare il nuovo capitolo della saga action...quel che è certo è che il film sarà ancora una volta impreziosito dai sensazionali stunt di Ethan Hunt, uno dei quali vedrà Tom Cruise appeso all'ala di un biplano in volo.

Nel frattempo, Mission: Impossible 7 è attualmente in programmazione nei cinema italiani.