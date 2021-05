Anche Tom Cruise contro l'HFPA: l'attore restituisce i suoi 3 Golden Globe

Dopo Scarlett Johansson e altri esponenti dell'industria cinematografica, anche Tom Cruise protesta contro l'Hollywood Foreign Press Association e decide di restituire i Golden Globe vinti in passato.

In una società sempre più all'insegna della diversità e della rappresentatività, le riforme promesse da un ente come l'Hollywood Foreign Press Association, l'organo a cui spetta il compito di organizzare ogni anno i prestigiosi Golden Globe Awards, semplicemente non bastano.

È troppo poco e troppo tardi, e le discriminazioni sessuali, razziali e di genere non sono state affatto eradicate con gli ultimi provvedimenti adottati, come ha lamentato anche il movimento Time's Up.

Per questo diversi esponenti del mondo del cinema e della televisione, come anche influenti compagnie da Netflix a Warner Bros., hanno deciso di unirsi alle proteste contro l'HFPA in maniera più attiva.

Tom Cruise, ad esempio, ha voluto restituire i tre premi vinti negli anni passati ricevuti in occasione della prestigiosa cerimonia, ovvero quello per il Miglior Attore in Jerry Maguire (1996), lo stesso riconoscimento per Nato il quattro luglio (1989) e il premio come Miglior Attore Non Protagonista per Magnolia (1999).

Nel frattempo, l'emittente americana NBC, che solitamente trasmette i Golden Globe, ha deciso di cancellare l'evento del prossimo anno: "Continuiamo a credere che l'HFPA si stia impegnando per apportare significative riforme. Tuttavia, cambiamenti di questa magnitudine richiedono tempo e lavoro, ed è nostra ferma convinzione che l'HFPA abbia bisogno di più tempo per fare tutto in maniera corretta. Per questo, NBC non manderà in onda i Golden Globe 2022. Ma presumendo che l'organizzazione riesca ad eseguire al meglio i piani, siamo speranzosi di poterci trovare nella posizione di trasmettere lo show a gennaio 2023".