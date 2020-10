Tom Cruise guida una 500 vintage a Roma per Mission: Impossible 7, la foto

Tom Cruise è finalmente arrivato a Roma per la sessione di riprese di Mission: Impossible 7, nuovo film della saga action scritto e diretto dal regista Christopher McQuarrie, già autore di Rogue Nation e Fallout.

La produzione è attualmente in corso nella capitale, e come potete vedere dalla foto in calce all'articolo Tom Cruise si sta divertendo alla guida di una 500, un'auto simbolo del nostro paese: il colore scelto poi non è di quelli che passano inosservati, e sarà divertente scoprire quale utilizzo sarà riservato alla mitica auto italiana nel film vero e proprio.

Grazie ad un'altra foto rubata dal set possiamo inoltre confermare l'identità della donna seduta sul sedile passeggero dell'auto: si tratta nientemeno che di Hayley Atwell, star del Marvel Cinematic Universe che debutterà nella saga di Ethan Hunt a partire dal settimo episodio.

Ricordiamo che Christopher McQuarrie girerà Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 back-to-back per la Paramount, con le uscite dei due film previste rispettivamente per luglio 2021 e agosto 2022. Nel cast dei sequel torneranno anche Vanessa Kirby e Rebecca Ferguson, insieme ai veterani del franchise Ving Rhames, Simon Pegg ed Henry Czerny. Tra le new entry anche Pom Klementieff, Shea Whigham e Esai Morales.

