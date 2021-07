Tom Cruise si gode la Formula 1 a Silverstone: le foto dell'incontro con Lewis Hamilton!

Dopo essere stato avvistato la scorsa domenica sia a Wimbledon per la finale tra Berrettini e Djokovic, dove ha assistito alla vittoria dell'Italia contro l'Inghilterra nella partita conclusiva di Euro 2020, oggi Tom Cruise ha approfittato del suo giorno di riposo per seguire un altro importante evento sportivo.

Come potete vedere nella foto pubblicata dall'account di Channel 4 Formula 1, infatti, La star di Mission: Impossible si è recata a Silverstone per godersi la nuova edizione del Gran Premio di Gran Bretagna, che quest'anno ha visto trionfare il pilota di casa Lewis Hamilton.

Prima della partenza, inoltre, Cruise è stato ospite del box di Mercedes, dove si è intrattenuto con il direttore esecutivo Toto Wolff e lo stesso Hamilton, per il quale ha poi tifato ad ogni manovra: in calce alla news potete trovare la foto dell'incontro tra le due star.

Vi ricordiamo che Cruise in questo periodo è impegnato con le riprese di Mission: Impossible 7 e 8, nuovi capitoli dell'adrenalinica saga action che arriveranno rispettivamente nelle sale il 27 maggio 2022 e il 7 luglio 2023. La produzione di Mission: Impossible 7 ha subito un recente stop a causa del Coronavirus, e attualmente non abbiamo aggiornamenti su come stiano precedendo i lavori dopo l'ennesima pausa forzata.