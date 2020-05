Tom Cruise girerà un film nello spazio! Tutti i dettagli della folle idea con Elon Musk

Se non si può girare sulla Terra a causa del Coronavirus, allora è tempo di farlo in orbita: Tom Cruise e la Space X di Elon Musk stanno lavorando ad un progetto insieme alla NASA che si tradurrà nel primo lungometraggio narrativo da girare nello spazio.

Descritto come un action adventure, il film non farà parte della serie di Mission: Impossible ma sarà una sceneggiatura originale, e anche se nessuno studio cinematografico è attualmente accostato al progetto Deadline ha fatto sapere che i piani sono reali e che l'opera verrà realizzata.

Cruise non è nuovo a imprese spropositate per i suoi film: le riprese di Mission: Impossible - Fallout sono state interrotte quando si è rotto la caviglia nel tentativo di saltare da un tetto all'altro, e quando è tornato sul set si è lanciato in picchiata da un aereo e si è appeso ad un elicottero in volo, dopo che nel film precedente, Mission: Impossible - Rogue Nation, lo aveva fatto al portellone di un aereo cargo. Tutti ricorderanno poi la scalata del Burj Khalifa in Mission: Impossible - Ghost Protocol, che include vere sequenze girate all'esterno della struttura.

Non c'è mai stato nella storia del cinema un protagonista, o per meglio dire una superstar di questo calibro, che abbia messo la propria vita a rischio con la stessa frequenza e dedizione di Cruise, e se davvero questo film con Elon Musk sarà realizzato per l'attore è già pronto un posto nei libri di storia: inutile dire che, al di là di immagini documentarie e corti, nessun film live-action su sceneggiatura è mai stato realizzato nello spazio.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Rogue Nation e alle migliori tre scene di Fallout.