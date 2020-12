Tom Cruise, George Clooney lo difende: 'Non ha esagerato, ha centrato il punto'

Nel corso di una recente intervista George Clooney ha avuto modo di commentare lo sbrocco di Tom Cruise dal set di Mission: Impossible, che dopo essere trapelato nelle scorse ore ha catturato l'attenzione del web.

Secondo quanto riferito, Cruise ha perso la calma quando ha notato due assistenti vicini attorno a un monitor per guardare le riprese effettuate, e ha lanciato uno sproloquio minacciando di licenziare chiunque non prendesse sul serio le regole di salute e sicurezza che aveva contribuito a mettere in atto.

"Sono al telefono con ogni f **uto studio ogni notte, compagnie di assicurazioni, produttori, e ci guardano e ci usano per fare i loro film. Stiamo creando migliaia di posti di lavoro, brutti pezzi di m*rda!" si può sentire nell'audio. Clooney è intervenuto sulla questione durante una chiacchierata con il conduttore della radio satellitare Howard Stern, insistendo che Tom Cruise aveva tutto il diritto di rimproverare i membri della troupe.

"Non penso abbia reagito in modo eccessivo, perché si tratta di un problema vero", ha detto Clooney. "Ho un amico che è un AD [assistente alla regia, ndr] in un programma televisivo nel quale è successa quasi esattamente la stessa cosa, con uno screzio non così diverso", ha aggiunto. Clooney ha ammesso che lui stesso avrebbe agito in questo modo, anche se probabilmente avrebbe preso da parte i 'colpevoli' per ammonirli privatamente. "Sei in una posizione di potere è complicato, giusto? Hai una responsabilità per tutti gli altri e su questo ha assolutamente ragione", ha commentato. "Se la produzione si ferma, molte persone perdono il lavoro. Le persone devono capirlo e devono essere responsabili. Non penso sia nel mio stile coinvolgere tutti in quel modo ... ma, sai, ognuno ha il proprio stile."