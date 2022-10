Tom Cruise e il suo (futuro) stunt folle, la produttrice: 'Lo spazio è stata una sua idea'

L'attore più folle, scellerato, impavido di Hollywood, Tom Cruise, sarà protagonista di un nuovo film targato Universal Pictures. Diretto da Doug Liman, il film sarà ambientato nello spazio...letteralmente.

Tutto si può dire di Tom Cruise tranne che abbia la testa tra le nuvole. Non si può dire, proprio perché l'avrà al di là delle nuvole: Tom Cruise sarà presente in un film nello spazio. Ma non solo...Tom Cruise camminerà nello spazio. L'attore è conosciuto in tutto il mondo, non solo per il suo talento, ma soprattutto per il suo coraggio nel sobbarcarsi i propri stunt, anche i più pericolosi e impensabili. Pensate che l'astrofisico Neil deGrasse Tyson ha affermato che in Top Gun: Maverick Tom Cruise sarebbe estremamente morto.

In un'intervista per la BBC, Donna Langley (presidente di Universal Pictures), ha parlato del progetto: "Penso che Tom Cruise ci stia portando nello spazio. Sta portando il mondo sullo spazio, ma, sì ecco, questo è il piano. Abbiamo un grandissimo progetto ancora in fase di sviluppo con Tom, che realmente contempla di farlo proprio, eh sì, di portare un razzo fino alla stazione spaziale e girare, nella speranza di essere il primo civile a camminare fuori dalla stazione spaziale".

Si parla dunque di 'contemplazione', quindi il tutto non è ancora certo, a parte i possibili limiti e ostacoli che tale idea potrebbe portare. Comunque pare che il tempo nello spazio non sia molto, e finora si sanno pochissimi dettagli sull'argomento. La Langley rivela inoltre che: "E' stata un'idea di Tom, e lui ha strette collaborazioni con il regista Doug Liman. Durante la pandemia, ha richiesto una call su Zoom con noi. Nella call ha detto 'Ragazzi, ho questo progetto strepitoso, eccolo qui'.

"La maggior parte della storia prende parte sulla Terra, finché il personaggio non è costretto ad andare nello spazio per salvarci tutti". A quanto pare, quindi, le riprese nello spazio saranno solo al finale del film -quindi ci sarà da aspettare un po'.