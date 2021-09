Tom Cruise è furioso per Mission: Impossible 7 e l'uscita in streaming dopo 45 giorni

Secondo quanto riferito, Tom Cruise sarebbe inferocito per la decisione di ViacomCBS di distribuire Mission: Impossible 7 sul servizio di streaming on demand Paramount+ dopo 45 giorni dall'uscita nelle sale cinematografiche.

Come si legge in un nuovo pezzo informativo di The Hollywood Reporter, Tom Cruise sarebbe a dir poco scontento della decisione presa da Bob Baskish, ceo di Viacom, dato che le intenzioni della superstar interprete di Ethan Hunt erano quelle di mantenere la tradizionale finestra teatrale di 90 giorni per il film (qualcuno vada a dirlo a Christopher Nolan, che preteso da Universal una finestra di 130 giorni). Con l'attuale data di uscita, fissata per il 30 settembre 2022, Mission: Impossible 7 sarà su Paramount+ a novembre, cosa inaccettabile per l'attore: del resto Tom Cruise è stato uno dei maggiori sostenitori della distribuzione teatrale, al punto che l'anno scorso si prese una pausa dalle riprese di Mission: Impossible 7 per andare al cinema a vedere Tenet a Londra.

Mission: Impossible è stato uno dei franchise più importanti della Paramount Pictures negli ultimi 25 anni e Tom Cruise è divenuta una delle più grandi star di sempre per lo studio. Lo studio l'anno prossimo distribuirà - con lo stesso modello cinema + streaming dopo 45 giorni - anche Top Gun: Maverick, attesissimo sequel di Top Gun di Tony Scott. Senza dimenticare che, molto presto, Tom Cruise e Christopher McQuarrie inizieranno anche le riprese di Mission: Impossible 8.

Quali sono le vostre aspettative per il ritorno di Tom Cruise sul grande schermo? Ditecelo nei commenti.