Tom Cruise, le foto della figlia Bella: la somiglianza col padre è impressionante

Nelle scorse settimane Tom Cruise ha compiuto 59 anni, e forse non tutti ricordano che, all'epoca della love story con Nicole Kidman, la coppia ha adottato due bambini, Connor Anthony e Isabella Jane. Quest'ultima oggi ha 29 anni, ha deciso di non seguire le orme dei genitori adottivi e non fa parte dello star system.

Bella Kidman Cruise, anzi, è molto riservata e preferisce stare lontano dai riflettori e sul suo profilo Instagram non pubblica spesso foto che la ritraggono. In una di queste, però, nonostante il corredo genetico differente, la giovane donna sembra avere una spiccata somiglianza con suo padre.

L'immagine è visibile anche in calce alla notizia. Nello scatto, in bianco e nero, lo sguardo ricorda in effetti quello di Tom Cruise.

Isabella Kidman Cruise, sposata dal 2015 con Max Parker, nella vita disegna e progetta gioielli, e non ha alcuna intenzione di entrare nel mondo dello spettacolo.

La fine della relazione tra Nicole Kidman e Tom Cruise risale ormai a dieci anni fa. Il loro rapporto iniziò a incrinarsi dopo le riprese di Eyes Wide Shut, l'ultimo film di Stanley Kubrick, in cui curiosamente i due interpretavano una coppia in crisi. L'attore, che vedremo prossimamente in Mission: Impossible 7, ha recentemente incontrato Lewis Hamilton a Silverstone, in occasione del Gran Premio di Formula 1.