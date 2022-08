Tom Cruise, nel film di Les Grossman torneranno Robert Downey Jr e Matthew McConaughey?

Tom Cruise realizzerà tre nuovi film con Christopher McQuarrie dopo Mission Impossibile 7 e 8, uno di questi sarà il curiosissimo spin-off di Tropic Thunder su Les Grossman e adesso secondo nuovi rapporti sarebbero emerse le prime informazioni sul cast.

L'indiscrezione, proveniente da FandomWire, anticipa che Ben Stiller, Matthew McConaughey e Robert Downey Jr. sono in trattative per riprendere i loro ruoli dal cult Tropic Thunder: il portale non chiarisce in che misura questi personaggi saranno presenti nel film, in quanto secondo le loro fonti lo studio rivelerà maggiori informazioni al momento opportuno. Si tratterà di un cameo, come fu per Tom Cruise nel film originale, oppure i personaggi di Ben Stiller, Matthew McConaughey e Robert Downey jr interpreteranno ruoli maggiormente significativi? Staremo a vedere.

Questo aggiornamento arriva a poche settimane dall'esclusiva di Deadline che aveva inizialmente annunciato lo spinoff di Les Grossman, con lo stesso articolo che svelava come Tom Cruise stia pianificando, insieme al sodale Christopher McQuarrie, ben tre diversi progetti per il dopo Mission: Impossible: oltre al film di Les Grossman, si è parlato anche di un musical e di un nuovo action totalmente originale.

Nel frattempo, Tom Cruise si gode il successo di Top Gun Maverick, che è appena entrato nella top12 dei migliori incassi all-time a livello globale.