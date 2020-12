Tom Cruise, quali sono i film in arrivo? Da Top Gun allo spazio, i progetti della star

Tom Cruise è uno degli attori più amati della sua generazione e lo è ormai da oltre quarant'anni: il 2020 ha messo un freno alla sua filmografia dato che l'unico film previsto, Top Gun: Maverick, è stato rinviato al 2021, eppure l'agenda della superstar è più fitta che mai.

Oltre al già citato sequel di Top Gun di Tony Scott, il film che nel 1986 lo trasformò da giovane promessa di Hollywood a divo senza tempo, la star ha infatti diversi altri progetti in varie fase di produzione.

In questi giorni stanno infatti andando avanti senza sosta le riprese di Mission: Impossible 7, il cui set è attualmente attivo a Roma (per una seconda volta) dopo qualche settimana trascorsa a Venezia e in Norvegia. Non appena terminati i lavori però Tom Cruise non si prenderà pause, dato che con il regista Christopher McQuarrie e la Paramount è stato stabilito che Mission: Impossible 8 verrà girato back-to-back: uno sforzo produttivo - reso ancor più notevole dalla pandemia - che secondo alcuni potrebbe significare il canto del cigno di una saga che la star porta avanti dal 1996.

Del resto Cruise sta già lavorando a nuovi interessantissimi progetti originali: stiamo parlando ovviamente del misterioso film nello spazio, il quale è attualmente noto ad Hollywood come 'Project SpaceX'; non si sa praticamente nulla del progetto tranne che sarà diretto da Doug Liman e che un numero imprecisato di scene sarà girato nello spazio a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, un'impresa a dir poco epocale destinata a fare la storia del cinema.

Un altro progetto confermato con protagonista Tom Cruise è Luna Park, sempre al fianco del regista Doug Liman. L'opera è in sviluppo da alcuni anni ed è stata precedentemente definita come una 'passione' di Liman, che nella sua carriera ha già diretto Cruise in Edge of Tomorrow e Barry Seal. Proprio come "Project SpaceX", Luna Park è un film di fantascienza e racconta la storia di un gruppo di protagonisti che "si avventurano sulla luna per rubare una preziosa fonte di energia".

Non c'è ancora una data di uscita ma probabilmente sarà girato sulla Terra e non davvero sulla Luna, anche se con Tom Cruise non si può mai sapere.