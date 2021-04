Tom Cruise, la figlia Suri compie 15 anni: l'emozionante post d'auguri di Katie Holmes

Katie Holmes ha festeggiato il quindicesimo compleanno della figlia Suri, nata dal matrimonio con Tom Cruise, pubblicando delle foto che ritraggono madre e figlia in diversi teneri momenti di vita quotidiana. In tutti questi anni Holmes ha cercato di tenere lontana la figlia dai riflettori dei media, soprattutto in seguito al divorzio dal marito.

"Buon 15° compleanno amore! Ti voglio bene!!!! Non riesco a credere che tu abbia già 15 anni!" ha scritto l'attrice nella didascalia del post su Instagram.

Katie Holmes e Tom Cruise iniziarono una relazione nel 2005, culminata con il matrimonio nel castello Odescalchi di Bracciano, in Italia, il 18 novembre 2006. Qualche mese prima, il 18 aprile 2006, nacque la figlia della coppia, Suri.



Nel giugno 2012 la coppia si separò e subito dopo il divorzio Katie Holmes abbandonò Scientology, rito con il quale era stato officiato anche il matrimonio.

La nascita di Suri nel 2006 generò un enorme clamore mediatico, con i paparazzi impegnati per mesi a cercare di 'strappare' una foto della piccola dalla villa della coppia a Hollywood.

Alla fine Tom Cruise e Katie Holmes concessero l'esclusiva a Vanity Fair, che uscì nelle edicole con il titolo 'Yes, Suri, She's Our Baby!', e le foto di Annie Leibovitz.

Da quando Katie Holmes si è trasferita da Los Angeles a New York con la figlia, l'attenzione mediatica nei confronti di Suri Cruise si è attenuata e non è raro vedere madre e figlia presenziare ad eventi sportivi o culturali. In una dichiarazione di qualche mese fa, Katie Holmes si è dichiarata convinta che la pandemia ci ha reso migliori.



