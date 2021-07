Tom Cruise, i fan celebrano il 59 compleanno della star di Mission: Impossible

In molti sembrano dubitare dell'età dell'età che sin dalle sue prime apparizioni cinematografiche non sembra essere invecchiato di una virgola. Sebbene la soglia dei 60 anni sia ormai più che prossima, l'attore non sembra essere disposto ad abbandonare il ruolo da protagonista nei film d'azione . Anzi, Tom Cruise sembra essere oltremodo spericolato e infatti come abbiamo visto dalle foto di Mission: Impossible 7 ha fatto addirittura alcune pericolose acrobazie in moto.

Tom Cruise è attualmente alle prese con un nuovo stop forzato ai lavori per Mission: Impossible 7 e sebbene l'attore sia furioso per questa ulteriore sospensione della produzione, ha la fortuna di poter contare su un fandom adorante che sta celebrando in tutti i modi possibili il suo 59 compleanno .

*Tom cruise was born in 1962*



Mission before 1962: pic.twitter.com/doJuB24C97 — Ayo, the First ✨ (@aystickz) June 29, 2021

It's Tom Cruise's birthday today. He was Born on the Third of July. — Lia (@KoreanCardiff) July 3, 2021

Happy Birthday to Tom Cruise!

59 today! 🎥 Collateral is such an underrated movie. It’s on #Netflix at the moment too! #BOTD #SaturdayVibes https://t.co/OMkaiCPK4F — Emma Jean 💙🎭🎥🎬🇪🇺 (@EmsieJeaine) July 3, 2021

Happy birthday to the Hollywood icon @TomCruise !!! Congratulations and celebrate party all night long with family!!! And May God bless you always... 😎😎🎂📲📷📸📹📽️🎥🎞️📺💰💰💖💖 #HappybirthdayTomCruise #bday pic.twitter.com/utGX2wccbv — Michel (@parlatalk) July 3, 2021