Tom Cruise ancora Ethan Hunt dopo Mission Impossible 8? Parla Christopher McQuarrie

Dopo aver annunciato di essere a lavoro su un nuovo film segreto con Tom Cruise, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha lasciato intendere che la saga di Mission Impossible potrebbe continuare anche dopo Mission: Impossible Dead Reckoning - Parte 2.

Il film, ottavo capitolo del franchise in uscita nel 2024, è stato girato insieme a Mission: Impossible 7 (Dead Reckoning - Parte 1 per gli amici, che invece uscirà nel 2023) e da diverso tempo le indiscrezioni stanno suggerendo che i due film saranno gli ultimi capitoli della saga di Ethan Hunt: tuttavia, in una nuova intervista, McQuarrie ha esplicitamente suggerito ai suoi fan e ai fan di Tom Cruise di non ascoltare tutte le voci di corridoio che circolano intorno al doppio-film.

"Lasciate che ve lo dica, lavoro con Tom Cruise da oltre 15 anni" ha iniziato McQuarrie, "e non so proprio dire quante volte mi sono ritrovato al suo fianco e ho assistito personalmente ad una cosa che ha fatto, per poi andare il giorno dopo a leggere di quella cosa sui giornali, scoprendo che la stavano raccontando in modo totalmente differente da ciò che avevo visto io. A volte, quando leggi alcuni articoli che raccontano il mondo di Hollywood, spesso e volentieri ci trovi davanti la formulina magica: 'Qualcuno ha detto...'. Quando vengono citate 'fonti anonime' o 'fonti vicine alla produzione', diciamo, solitamente è qualcuno che, si, magari è davvero vicino alla produzione, ma appunto per questo sta mettendo in giro quelle voci per un motivo specifico. E non puoi mai sapere con certezza quali siano questi motivi. Come regista, impari ad ignorare queste macchinazioni con una scrollata di spalle e a riderci sopra. Per come va oggi il mondo, nel giro di 17 minuti ci sarà un'altra breaking news che farà dimenticare quella vecchia".

McQuarrie non ha negato esplicitamente le notizie riguardanti il presunto addio di Tom Cruise dal franchise, anche se il suo approccio in stile "non credete a tutto ciò che leggete" è probabilmente tutto ciò che gli è permesso di dire a proposito della questione. Ricordiamo che le riprese di Mission: Impossible 8 sono ancora in corso, col film previsto per il 28 giugno 2024.

