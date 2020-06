Tom Cruise, esagerare è d'obbligo: la star di Mission: Impossible costruisce un villaggio

Con il ritorno in televisione di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma, previsto su Canale 5 alle 21:20, questa sera sembra il momento perfetto per raccontarvi della nuova follia pensata dal grande Tom Cruise.

L'interprete di Ethan Hunt, infatti, come sapete è attualmente al lavoro sulla produzione di Mission: Impossible 7 e 8, nuovi capitoli della saga girati back-to-back e in uscita nel 2021 e nel 2022. E se già così lo sforzo lavorativo vi sembra enorme, sappiate che per Cruise esagerare è d'obbligo.

Come sappiamo l'emergenza Coronavirus ha interrotto le riprese dei film di Christopher McQuarrie, ma per facilitare le cose il Sun riporta che la star si sarebbe offerta di costruire un intero villaggio (temporaneo) per ospitare tutti i membri della troupe senza esporla al rischio di contagio da Covid-19. Con l'implementazione di servizi di igiene, massimo controllo sanitario e ovviamente con il distanziamento sociale l'unica legge in vigore, il progetto (per ora rimasto solo sulla carta) sarebbe per Cruise una sorta di pedale di accelerazione per ridare il via alle riprese.

"Il film è già stato posticipato di molte settimane e non ci sono segni che possa tornare in attività molto presto, quindi questo è il modo per darsi una mossa" ha raccontato una fonte al Sun. "È difficile anche prenotare stanze d'albergo, molti sono chiusi attualmente. Quindi o così, o probabilmente le riprese saranno rinviate ancora. In pratica le migliori star del mondo potrebbero trasferirsi in un accampamento glamour mentre lavorano al resto del film. Costerà un po', ma Tom ama fare le cose meglio degli altri".

