Tom Cruise, Emma Stone e Pedro Pascal dominano i Critics Choice Super Awards 2024

Le superstar Tom Cruise e Pedro Pascal, la recente vincitrice dell'Oscar Emma Stone e l'acclamato Godzilla Minus One sono tra i vincitori della quarta edizione dei Critics Choice Super Awards, i premi della critica che onorano le principali opere di genere tra cinema e serie tv.

Sul fronte cinema, i grandi vincitori della serata sono stati il monster-movie Godzilla: Minus One (Toho), l'acton Mission: Impossible – Dead Reckoning (Paramount), il fantasy Povere creature (Searchlight) e l'horror Talk to Me, (A24), tutti premiati con due riconoscimenti ciascuno, mentre nelle categorie della recitazione, Tom Cruise e Rebecca Ferguson sono stati celebrati per i loro ruoli in Mission: Impossible – Dead Reckoning e la recente vincitrice dell'Oscar Emma Stone è stata premiata per la sua interpretazione nel film di Yorgos Lanthimos insieme al suo co-protagonista candidato all'Oscar, Mark Ruffalo. Infine, Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato eletto miglior film d'animazione, favorito al vincitore dell'Oscar Il ragazzo e L'airone.

Sul fronte televisivo, invece, a dominare è stato The Last of Us di HBO, che ha conquistato la bellezza di sette trofei grazie alla sua prima stagione: la star Pedro Pascal e la co-protagonista Bella Ramsey hanno vinto due premi ciascuno per la loro interpretazione, mentre la co-protagonista Melanie Lynskey è stata nominata miglior cattivo. Inoltre, la popolarissima Reacher è stata eletta miglior serie action.

Se volete, potete consultare l'elenco completo dei vincitori nel link disponibile qui sotto.

