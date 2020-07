Tom Cruise ieri doveva andare a pranzo ma aveva poco tempo, quindi ha preso l'elicottero

Nelle scorse ore si è compiuta la più grande impresa à la Tom Cruise che Tom Cruise abbia mai compiuto: lasciare il set di Mission: Impossible 7 e 8 con l'elicottero per andare pranzo al Golf Club.

Immaginatevi la scena: è un tranquillo pomeriggio come tanti nel luglio caldo ma tutto sommato elegantemente fresco al Richmond Golf Club, a sud-ovest di Londra, ma il placido silenzio interrotto solo dai colpi delle mazze da golf viene sconquassato dal fragore di un elicottero, che pulsa sempre più forte nel suo intrepido ed implacabile avvicinarsi.

Quando il velivolo atterra, eccolo spuntare: Tom Cruise, alias Ethan Hunt (o viceversa), tutto cappellino da baseball, occhiali da sole, mascherina e petto in fuori d'ordinanza. E si, stando a quanto dichiarato dal Daily Mail, è esattamente quello che è successo nel fine settimana durante una pausa dal set di Mission: Impossible 7 e 8. Come sempre, però, l'epicità dell'ingresso in scena è stata servita con una porzione di magnanimità e gentilezza: una volta sedutosi al tavolo per mangiare, infatti, Cruise ha accolto a braccia aperte gli altri golfisti e il personale della struttura per scattare foto insieme a loro e pure all'elicottero.

Potete vedere una foto di Tom Cruise che scende dal velivolo in calce all'articolo.

