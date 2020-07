Tom Cruise distruggerà un vero ponte polacco per Mission: Impossible 7: scatta la polemica

La produzione back-to-back di Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 è ripartita dopo lo stop causato dal coronavirus, e per ingranare fin da subito ha messo gli occhi su un vero ponte polacco con l'intenzione di farlo saltare in aria.

Secondo The First News, questi piani esplosivi hanno causato non poche polemiche tra i locali, poiché una frangia di residenti avrebbe iniziato ad esprimere la propria opposizione alla cosa. Il ponte in questione, che fu originariamente costruito nel 1909 nel villaggio polacco di Pilchowice, è stato dichiarato inutilizzabile dal 2016, quando il suo deterioramento venne ritenuto troppo esteso per l'uso pubblico.

Poiché non fornisce più il suo onorato servizio da ponte, il viceministro della cultura Pawel Lewandowski ha sostenuto che non può essere considerato legalmente un monumento e che, stando a quanto garantitogli dalla produzione, "solo una piccola parte di esso verrà distrutta durante le riprese". Lewandowski è propenso a dare il via libera anche perché è convinto che la produzione di Mission: Impossible porterà l'attenzione globale sulla cittadina.

"Non sarei così pignolo sul considerare il ponte Pilchowicki come un monumento", ha dichiarato. "È in rovina da anni, è abbandonato e non ha alcun valore. Non tutte le cose vecchie sono monumenti. La legge afferma chiaramente che un monumento è solo ciò che ha valore sociale, artistico o scientifico. Nell'arte e nella cultura quel valore emerge solo quando esiste una relazione tra l'oggetto culturale e le persone. Quindi se un oggetto è inutilizzato, o non disponibile, non ha tale valore. Pertanto non è un monumento. E solo una piccola parte di esso verrà distrutta durante le riprese."

Tra l'altro gli introiti che entrerebbero grazie agli investimenti di Tom Cruise e associati in futuro potrebbero, chissà, permettere fra le altre cose anche la ristrutturazione totale del ponte. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi ricordiamo che la produzione si sposterà anche in Norvegia; inoltre, ecco gli ultimi aggiornamenti sul film di Tom Cruise nello spazio.