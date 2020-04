Ecco il Tom Cruise Day: tantissimi film della star ritornano in 4K, scoprite quali

Alcuni dei più grandi cult della carriera di Tom Cruise si preparano a tornare in una nuova veste 4K Ultra HD, che sicuramente andrà ad abbellire la collezione di tutti i fan dell'eroe action più amato di Hollywood.

Il primo film a tornare in questa nuova prestigiosa edizione sarà Top Gun, la cui versione rimasterizzata in 4K Ultra HD Digital arriverà negli USA per festeggiare il Top Gun Day (13 maggio), dopo il quale debutterà anche in Blu-ray Ultra HD 4K fisico il 19 maggio: in quello stesso giorno, come se non bastasse, arriveranno anche una doppia e una tripla razione di Cruise, con la pubblicazione del Blu-ray 4K Ultra HD di Days of Thunder, che quest'anno celebra il suo 30esimo anniversario, e La Guerra dei Mondi di Steven Spielberg, che invece festeggerà il suo 15esimo compleanno.

Per Top Gun, le uscite Digital e disco fisico includeranno una nuovissima featurette che esplora l'eredità del film e la sua popolarità attraverso interviste inedite con Tom Cruise, il produttore Jerry Bruckheimer e i membri del cast di Top Gun: Maverick, tra cui John Hamm, Miles Teller, Glen Powell e tanti altri ancora.

Per Giorni di Tuono, altro cult assoluto per la coppia Cruise + Tony Scott (ma anche della coppia Cruise + Nicole Kidman) la nuova versione 4K Ultra HD include una nuovissima featurette che guarda indietro alla produzione di Bruckheimer, mentre per lo sci-fi apocalittico di Spielberg, che ha incassato oltre $600 milioni di dollari in tutto il mondo, la nuova versione del film includerà oltre un'ora di contenuti bonus.

Non sono ancora noti i piani per portare queste edizioni anche nel mercato italiano, quindi rimanete sintonizzati!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Top Gun e alla recensione de La Guerra dei Mondi.