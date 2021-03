Tom Cruise, il creatore dei deepfake ha contattato l'attore: 'Ci stiamo solo divertendo'

Nel corso dell'ultimo mese, il volto di Tom Cruise è diventato estremamente popolare su TikTok per un motivo molto particolare: l'account "DeepTomCruise" ha iniziato a fare circolare una serie di video deepfake che vedevano come protagonista proprio la star di Mission: Impossible.

In poche settimane la pagina ha accumulato oltre 760.000 follower e ha raggiunto la bellezza di 2.2 milioni di mi piace, motivo per cui il suo creatore, lo specialista belga in campo di VFX Chris Ume, ha iniziato a preoccuparsi per la possibile reazione dell'attore.

"Gli abbiamo mandato una mail dicendogli che se non gli piace ciò che stiamo facendo metteremo tutto offline, non intendiamo arrecargli del danno in alcun modo, ci stiamo solo divertendo a fare degli stupidi scherzi" ha spiegato Ume (via CinemaBlend). Tuttavia, per il momento non ha ricevuto alcuna risposta da parte di Cruise.

Per quanto riguarda il lato tecnico, l'effettista belga ha spiegato di aver ottenuto questo incredibile risultato dopo settimane di lavoro frame per frame attraverso l'utilizzo di algoritmi e tool dedicati. Inoltre, per rendere il tutto ancora più realistico, si è affidato al talento dell'attore Miles Fisher.

Nel frattempo, lo ricordiamo, il vero Tom Cruise è impegnato sul set di Mission: Impossible 7, la cui uscita è fissata a novembre 2021.