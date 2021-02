Tom Cruise corre nella nebbia nella nuova foto ufficiale di Mission: Impossible 7!

Il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie ha condiviso sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram una nuova foto ufficiale di Mission: Impossible 7, attesissimo nuovo capitolo della longeva e acclamata saga cinematografica spy-action.

Nell'immagine, che come al solito potete gustarvi in calce all'articolo, si intravede Tom Cruise correre nella nebbia stretto tra le pareti di un vicolo: impossibile carpire altre informazioni dall'enigmatica fotografia, né dire se Ethan Hunt sta fuggendo da qualcuno o se al contrario sta rincorrendo un obiettivo. In ogni caso, l'hype continua a salire per il titolo la cui uscita è prevista per il prossimo 19 novembre.

Ricordiamo che inizialmente i piani della Paramount prevedevano di girate i capitoli 7 e 8 back-to-back, ma recentemente è stato confermato che le direttive sono cambiate: a causa dei ritardi accumulati dalla produzione nei mesi di pandemia, Tom Cruise dovrà assentarsi dal set per adempiere ai doveri promozionali di Top Gun: Maverick, altro peso massimo del calendario di Paramount, e le riprese di Mission: Impossible 8 inizieranno subito dopo per rispettare la data di uscita fissata al 4 novembre 2022.

Mission: Impossible 7 è il terzo film della serie scritto e diretto da McQuarrie, dopo gli acclamatissimi Rogue Nation e Fallout. Il cast includerà, oltre a quello di Cruise, anche i ritorni di Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett e Frederick Schmidt, mentre tra le new entry troveremo Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.

Il film uscirà in streaming 45 giorni il suo debutto nelle sale.