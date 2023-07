Tom Cruise compie 61 anni: 'Perché rischio la vita? Gene Kelly faceva ballare un altro?'

Non è un film di Tom Cruise se non c'è almeno una sequenza in cui la star di Top Gun rischia di rompersi l'osso del collo: anche alle soglie dei 61 anni il nostro Ethan Hunt non sembra intenzionato a mettere la testa a posto da questo punto di vista, con un Mission: Impossible 7 in uscita e tanta, tanta voglia d'azione.

Recentemente apparso in un video in cui si esercita in un pericolosissimo speedflying per Mission: Impossible 7, Cruise ha infatti più volte parlato del suo amore per il cinema e per le acrobazie, dicendosi assolutamente deciso a non delegare mai ad altri il brivido di compiere gli stunt più pericolosi previsti dalla sceneggiatura.

"Tutti mi chiedono perché rischio la vita per fare film. Ma è un po' come chiedere a Gene Kelly: 'Perché non fai ballare qualcun altro?'. Se giro un film d'azione voglio l'azione, se giro un musical voglio cantare e così via. Infatti ho preso lezioni di canto, di ballo e di volo. Passo la vita ad imparare" sono state le parole della star di Eyes Wide Shut al riguardo. Serve davvero aggiungere altro?

Noi, ovviamente, ci auguriamo di poter vedere il nostro Tom fare follie sul grande schermo ancora per molto! A rassicurarci, d'altronde, ci ha pensato Simon Pegg, secondo il quale Tom Cruise è attentissimo alla sicurezza durante le scene più pericolose dei suoi film.