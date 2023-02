Tom Cruise commosso ai PGA 2023: 'Grazie spettatori, mi avete permesso di intrattenervi'

Top Gun Maverick avrà anche perso contro Everything Everywhere ai PGA 2023, ma il suo produttore e attore protagonista Tom Cruise è stata la vera star della serata, che lo ha visto ritirare il premio speciale onorario alla memoria di David O. Selznick.

L'attore è stato introdotto dalla ex leader della Paramount Pictures Sherry Lansing, il cui emozionante discorso ha commosso Tom Cruise che non ha saputo trattenere le lacrime quando la Lansing, che durante il suo mandato nello studio lanciò il primo Mission: Impossible di Brian De Palma, ha detto a tutta la sala dal microfono del palco: "Tom Cruise, hai dimostrato che il cinema è tornato. Semplicemente ogni giorno è migliore grazie a te".

Nel suo discorso di ringraziamento, Tom Cruise ha reso omaggio alla produttrice: "Sei una persona eccezionale e hai avuto un enorme impatto sulla mia carriera". L'attore ha anche ricordato di quando, durante la sua infanzia, accettava qualsiasi tipo di lavoro per procurarsi i soldi per andare al cinema: "E se non avevo abbastanza soldi, trovavo sempre un modo per intrufolarmi in sala", ha detto l'attore. "Voglio ringraziare il pubblico: grazie spettatori per avermi permesso di intrattenervi", ha concluso.

Il Selznick Achievement Award riconosce un produttore o un team di produzione per il proprio contributo eccezionale nel mondo del cinema. In passato, il premio è andato a nomi come Steven Spielberg, Barbara Broccoli, Mary Parent, Brian Grazer, David Heyman e Kevin Feige.

