Tom Cruise commenta Tenet di Christophen Nolan: 'Lo amo'

A poche ore dall'arrivo di Tenet in Italia anche Tom Cruise dice la sua sul nuovo thriller di Christopher Nolan e lo fa nel modo più sensazionale possibile, in pieno stile Ethan Hunt: sfrecciando a tutta velocità tra le strade di Londra.

Sul profilo Twitter dell'attore è infatti stato appena pubblicato un video in cui, a bordo di un taxi e indossando rigorosamente una mascherina, si precipita in un cinema per godersi l'acclamato nuovo progetto di Nolan. Il video viene interrotto all'inizio della proiezione e riprende subito dopo la fine del film per immortalare gli applausi e la reazione del pubblico, sorpreso ed estasiato di scoprire di essere in sala con Cruise.

"È grandioso essere tornato al cinema", afferma l'attore prima di andare via i tutta fretta per evitare assembramenti, ma non manca di rispondere con un "Lo amo" ad uno spettatore gli gli chiese se gli sia piaciuto il film.

In attesa di poterlo gustare anche noi sul grande schermo, laddove le sale siano aperte, vi lasciamo al nostro focus sul singolo The Plan di Travis Scott, alle sue anticipazioni nascoste su Tenet e alla nostra recensione di Tenet: sarete d'accordo con Tom Cruise?