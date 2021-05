Tom Cruise commenta per la prima volta lo sbrocco alla troupe: 'Ho detto ciò che ho detto'

A dicembre scorso dal set di Mission: Impossible trapelarono alcuni audio a dir poco fragorosi nei quali si poteva udire Tom Cruise sbroccare a pieni polmoni contro alcuni membri della sua troupe, rei di aver preso sottogamba le nuove normative anti-covid.

Durante una nuova intervista con la rivista Empire, l'attore - che ha recentemente restituito i suoi tre Golden Globes vinti per dare una spinta alla nota protesta contro l'HPFA in corso in queste ore - ha commentato per la prima volta la spiacevole vicenda, che qualche mese fa si era guadagnata le prime pagine di tutti i giornali specializzati.

“Fare un film può diventare un percorso irto, irritante e personale", ha detto Cruise. “Ho detto quello che ho detto. A quel punto si stava verificando una nuova ondata di casi anche in Inghilterra. E la posta in gioco era molto alta. Ma quelle parole non erano rivolte a tutto la mia troupe. Ho chiesto ad alcuni di lasciare il set, solo a determinati individui. E la cosa meravigliosa è stata che non abbiamo avuto più interruzioni, ed eccoci qui, ancora a lavoro: stiamo continuando a filmare".

Tom Cruise ha anche aggiunto che evitare ulteriori interruzioni e tornare alle riprese è stato un enorme sollievo per lui: "Tutte quelle emozioni mi stavano attraversando la mente", ha detto. "E per l'intera troupe sapere che avevamo iniziato a girare un film è stato un enorme sollievo ... è stato molto emozionante."

Ricordiamo che, oltre a Tom Cruise, Mission: Impossible 7 includerà nel cast anche Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby e Henry Czerny, oltre a ​​Shea Whigham, Pom Klementieff ed Esai Morales. La data di uscita è fissata per maggio 2022.