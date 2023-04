Tom Cruise: com'è stato lavorare a Top Gun e Mission: Impossible 7 e 8 contemporaneamente?

Nello speciale di Entertainment Weekly per il lancio delle nuove foto ufficiali di Mission: Impossible - Dead Reckoning: Parte Uno, il magazine ha pubblicato anche alcune nuove dichiarazioni del regista, sceneggiatore e produttore Christopher McQuarrie.

Da anni braccio destro fedelissimo di Tom Cruise, col quale collabora fin dai tempi di Operazione: Valchiria, il regista recentemente ha affrontato quella che ha definito 'la prova più difficile della sua carriera', avendo lavorato contemporaneamente a Top Gun: Maverick, Mission: Impossible 7 e Mission: Impossible 8 a causa dei ritardi accumulati per via della pandemia: parlando con Entertainment Weekly, il regista ha scherzato che lavorare 'soltanto' a Mission: Impossible 8 adesso sarà una strana sensazione.

"Questa è stata sicuramente l'avventura più incredibile della mia carriera, questo continuum di lavoro senza sosta: per un verso o per l'altro, in pratica mi sono ritrovato a lavorare simultaneamente su Top Gun, Mission 7 e Mission 8", ha affermato McQuarrie. "A livello professionale, mi trovo in una posizione in cui Top Gun è uscito, Mission 7 sta per arrivare e adesso è rimasto solo Mission 8: sembra quasi surreale poter lavorare ad un solo film alla volta. Quasi non ci credo, non so come fare!".

Mission: Impossible - Dead Reckoning: Part One uscirà nelle sale italiane il 13 luglio 2023, mentre il sequel Dead Reckoning: Part Two arriverà il 28 giugno 2024. Per altre novità, scoprite l'ultimo ingresso nel cast di Mission: Impossible 8, altra vecchia conoscenza del film originale di Brian De Palma.