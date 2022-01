Tom Cruise: nuovi clamorosi dettagli sul misterioso film girato nello spazio con la Nasa

A pochi giorni dall'annuncio ufficiale dell'ennesimo rinvio di Mission Impossible 7 e 8, sono emersi nuovi dettagli sul misterioso film girato nello spazio con protagonista il leggendario Tom Cruise.

Secondo Variety, infatti, la Universal Pictures non ha ancora una sceneggiatura per il film, attualmente anche senza titolo, ma la major si aspetta che la produzione inizi i lavori il prossimo anno dato che l'opera sarà il prossimo progetto di Tom Cruise dopo la conclusione di Mission: Impossible 8. Inoltre, com'era facilmente intuibile, in realtà la maggior parte delle scene del film saranno realizzate sulla Terra, ma effettivamente alcune sequenze "verranno girate sulla Stazione Spaziale Internazionale". Altre, invece, per non farsi mancare niente, verranno girate su un razzo.

Infine, sorprendentemente, secondo quanto riferito il nuovo film non sarà un film di fantascienza, ma è descritto da Variety come "un film d'azione e avventura" che segue Tom Cruise nei panni di "un tipo sfortunato che si ritrova accidentalmente nella posizione di essere l'unica persona in grado di salvare la Terra". Il film sarà una collaborazione tra Space X di Elon Musk e la NASA, e la produzione avrà luogo a bordo della Stazione Spaziale Internazionale quando si sposterà effettivamente nello spazio. Secondo un precedente rapporto di TMZ, Cruise e il regista Doug Liman sarebbero 'prenotati' tra i passeggeri della Stazione Spaziale Internazionale nel 2023.

Nel frattempo, Tom Cruise è stato battuto dalla Russia che ha già iniziato i lavori per il primo film nello spazio.