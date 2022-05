Tom Cruise, qualcuno gli ha chiesto cosa fa nei giorni liberi: 'Io non ho giorni liberi'

In questi giorni in Italia c'è un doppio Tom Cruise che vi aspetta al cinema, uno con l anteprima nazionale di Top Gun Maverick e l'altro nel trailer di Mission Impossible Dead Reckoning Parte Uno, arrivato in sala insieme al sequel di Top Gun.

Non mancano dunque le interviste promozionali e le dichiarazioni, da parte della superstar hollywoodiana, e un argomento particolarmente interessante e divertente è venuto fuori da una domanda di Bella Magazine, che ha domandato a Tom Cruise cosa ama fare nel tempo libero. La risposta dell'attore è stata semplicemente epica: "Questo è un giorno libero per me, perché non sono sul set a girare!" ha dichiarato Tom Cruise dal tappeto rosso della prima londinese di Top Gun, presenziata anche da William e Kate, il Duca e la Duchessa di Cambridge: "Mi sto rilassando in questo momento. Io non ho giorni liberi, ma va benissimo così: mi sento fortunato, sono fortunato. Ho passato la mia vita sui set cinematografici e grazie al mio lavoro ho girato il mondo, ed è questo quello che ho sempre voluto fare. Per me non è solo lavoro, è un sogno. Sto vivendo il mio sogno."

Ecco perché Tom Cruise si è "molto commosso" quando è stato nominato aviatore navale onorario dalla Marina, insieme al produttore del film Jerry Bruckheimer, nel 2020. Ricordando la cosa, ha detto: "Voglio ringraziarli. Sono stato onorato dal loro riconoscimento, mi hanno fatto 38° Aviatore Onorario della Marina. E inoltre il programma della Marina TOPGUN School mi ha dato una targa che di solito viene consegnata solo ai diplomati della TOPGUN, solo ai piloti migliori del mondo. Per me è incredibile: sono cresciuto con il desiderio di fare i film e diventare un aviatore. Ricordo che a quattro anni mi sedevo in camera mia a guardare i miei modellini P-51 e Spitfire."

Top Gun Maverick uscirà in tutte le sale cinematografiche italiane a partire dal 25 maggio.