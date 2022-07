Tom Cruise a cena con Jeff Bezos: ecco cosa hanno in comune l'attore e il patron di Amazon

Nei giorni scorsi Tom Cruise e Jeff Bezos sono stati avvistati a cena in un celebre ristorante di Londra. L'attore, reduce dal successo di Top Gun: Maverick, è stato fotografato con un vistoso sorriso sul volto vestito con jeans e polo, il patron di Amazon invece, estremamente elegante, era mano nella mano con la sua compagna Lauren Sánchez.

Non è chiaro se i due abbiano effettivamente cenato insieme o se si sia trattato di un semplice incontro casuale. Il loro arrivo quasi in contemporanea lascia però ipotizzare che la star di Hollywood e il milionario avessero qualcosa di assai importante su cui discutere.

Sappiamo che Tom Cruise girerà un film nello spazio con la NASA e sembra assai probabile che anche Jeff Bezos abbia qualcosa a che vedere con questo ambizioso progetto. Il fondatore di Amazon qualche anno fa ha anche fondato Blue Origin, una società dedicata al turismo spaziale che prevede la realizzazione di voli sub-orbitali. Che proprio questa comune passione per lo spazio abbia portati i due a sedere insieme al famoso ristorante dell'Hotel The Twenty Two?

Tra l'altro, al di là della possibilità di realizzare insieme progetti assai costosi al di fuori dell'orbita terrestre, i due condividono anche un altro curioso punto in comune. Per mantenersi in forma il più possibile nonostante l'avanzare dell'età, Jeff Bezos e Tom Cruise sono accomunati anche dallo stesso personal trainer. Insomma, gli argomenti su cui discutere non sarebbero mancati di certo.