Tom Cruise celebra il #runningday con l'iconica clip di Mission Impossible

Oggi è il Running Day e per festeggiare questa ricorrenza, Tom Cruise ha pubblicato sul proprio profilo Facebook l'iconica clip che lo vede protagonista in Mission Impossible del 1996. P

L'attore pronto a girare una pellicola nello spazio, ha ricordato l'iconica corsa dell'agente segreto Ethan Hunt tra le candele del primo film di Mission Impossible di Brian De Palma, arrivato nei cinema nel lontano 1996.

Tom Cruise tornerà a vestire i panni dell'agente segreto in Mission: Impossible - Dead Reckoning che si preannuncia come il capitolo più lungo dell'intera saga. Le riprese del settimo film dedicato all'agente dell'IMF interpretato da Tom Cruise hanno avuto uno sviluppo turbolento a cause della pandemia da Covid-19 per poi terminare nel maggio 2023. La sinossi ufficiale del film non è stata ancora rivelata, ma pare che a 30 anni dal debutto in Mission Impossible, verrà finalmente svelato il passato di Ethan Hunt in Dead Reckoning.

Il settimo film di Mission Impossible arriverà nelle sale il 12 luglio 2023: ma sarà questo l'ultimo film di Mission Impossible? Fortunatamente per i fan, pare di no: il film sarà diviso in due parti, dunque l'ottavo film prenderà il titolo di Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Due, ma il calendario ufficiale non svela ancora una possibile data di uscita per la seconda parte.