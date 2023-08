Tom Cruise ha fatto il casting a 200 attrici prima di scegliere Maggie Q: 'È la migliore'

Dopo aver rivisto insieme il finale di Mission: Impossible III, terzo episodio della saga di Tom Cruise diretto da JJ Abrams, andiamo dietro le quinte del film per scoprire il lungo processo di casting per Maggie Q.

Come forse saprete, Maggie Q ha interpretato il ruolo di Zhen Lei in Mission: Impossibile III, ma a quanto pare ci sono state alcune difficoltà nella ricerca dell'attrice giusta per la parte. In un'intervista con Yahoo Entertainment, infatti, Maggie Q ha svelato che Tom Cruise fece il provino a 200 attrici prima che, finalmente, la star hawaiana riuscisse a stupirlo con il suo talento:

“La mia personale audizione è stata con il regista J.J. Abrams, ma da quanto so Tom ha seguito il processo del casting per tantissime altre attrici che volevano la parte. Quando toccò a me lui non c'era, perché all'epoca si trovava in tournée per promuovere La guerra dei mondi, ma JJ mi offrì il ruolo immediatamente dopo l'audizione. Stavano cercando la persona giusta da molto tempo, lui e Tom avevano fatto il provino a circa 200 attrici e così appena finii di leggere il copione mi dissero: 'Okay, tu sei la persona che stavano cercando'".

